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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۵۹

درپایان نیمه اول؛

توقف استقلال برابر سایپا / برتری استقلال اهواز، صباباتری، ذوب آهن و پیکان برابر حریفان

توقف استقلال برابر سایپا / برتری استقلال اهواز، صباباتری، ذوب آهن و پیکان برابر حریفان

نیمه اول دیدارهای روز دوم از هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امشب با پیروزی تیم های استقلال اهواز، ذوب آهن، صباباتری، پیکان و توقف استقلال برابر سایپا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور- جام خلیج فارس- امشب در ورزشگاه آزادی تیم های استقلال و سایپا به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول این دیدار دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که قضاوت آن  برعهده هدایت ممبینی بود، سید جلال حسینی در دقیقه 15 - گل به خودی، برای استقلال گلزنی کرد و کاظم برجلو در دقیقه 45 گل تساوی سایپا را به ثمر رساند. 

علاوه بر این مسابقه امشب شش بازی دیگر در شهرهای مختلف درحال برگزاری است که نتایج این دیدارها تا پایان نیمه اول به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان 2 - برق شیراز یک

* پاس همدان صفر - صباباتری تهران یک

* استقلال اهواز 2 - شیرین فراز کرمانشاه صفر

* پیکان یک - پگاه گیلان صفر

* ملوان بندرانزلی صفر - مس کرمان صفر

* ابومسلم مشهد یک - صنعت نفت آبادان صفر (تا دقیقه 30)

کد مطلب 551977

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