بازگشت سایپا به روزهای اوج / دومین شکست استقلال در لیگ هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور- جام خلیج فارس- امشب در ورزشگاه آزادی دو تیم استقلال و سایپا به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم فوتبال سایپا موفق شد با نتیجه 2 بر یک استقلال تهران را شکست دهد.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده هدایت ممبینی بود، کاظم برجلو در دقیقه 45 و آدریانو آلوز در دقیقه 68 گل های سایپا را به ثمر رساندند و سید جلال حسینی در دقیقه 15 - گل به خودی، برای استقلال گلزنی کرد.

این دومین شکست استقلال در رقابت های هفتمین دوره لیگ برتر بود اما در نقطه مقابل سایپا با این برتری نشان داد که به روزهای اوج گذشته اش بازگشته است.

با این پیروزی سایپا 7 امتیازی شد و به خاطر تفاضل کمتر نسبت به استقلال تهران جایگاه ششم جدول رده بندی هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر را به خود اختصاص داد. استقلال هم با همین امتیاز و تفاضل گل 1+ در رده پنجم قرار گرفت.