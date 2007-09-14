صباباتری و ملوان به صدرجدول نزدیک شدند / اولین پیروزی استقلال اهواز، ذوب آهن و ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با برگزاری 7 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که تیم های صباباتری و ملوان به ترتیب با پیروزی برابر پاس همدان و مس کرمان و کسب یازدهمین امتیاز، به صدرجدول رقابت های لیگ برتر نزدیک شدند.
همچنین تیم های استقلال اهواز، ذوب آهن اصفهان و ابومسلم مشهد به ترتیب با برتری برابر شیرین فرازکرمانشاه، برق شیراز و صنعت نفت آبادان اولین پیروزی خود را در رقابت های هفتمین دوره لیگ برتر جشن گرفتند.
در مسابقات برگزار شده امشب در شهرهای مختلف نتایج زیر بدست آمد:
* ذوب آهن اصفهان 2 - برق شیراز یک
* پاس همدان صفر - صباباتری تهران یک
* استقلال اهواز 3 - شیرین فراز کرمانشاه یک
* پیکان یک - پگاه گیلان یک
* ملوان بندرانزلی 2 - مس کرمان صفر
* ابومسلم مشهد 2 - صنعت نفت آبادان یک
* استقلال تهران یک - سایپا 2
جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر را مشاهده می کنید:
1 - سپاهان اصفهان با 13 امتیاز
2 - پرسپولیس تهران با 12 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- ملوان بندرانزلی با 11 امتیاز( تفاضل گل 4+)
4 - صباباتری با 11 امتیاز(تفاضل گل3+)
5 - استقلال تهران با 7 امتیاز(تفاضل گل1+)
6 - سایپا با 7 امتیاز(تفاضل گل صفر)
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16- شیرین فرازکرمانشاه با 4 امتیاز (تفاضل گل4-)
17- ابومسلم مشهد با 4 امتیاز(تفاضل گل 4- و گل زده کمتر)
18- پگاه گیلان با 2 امتیاز
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