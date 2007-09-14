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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۲۲:۳۰

/ هفته پنجم جام خلیج فارس/

صباباتری و ملوان به صدرجدول نزدیک شدند / اولین پیروزی استقلال اهواز، ذوب آهن و ابومسلم

صباباتری و ملوان به صدرجدول نزدیک شدند / اولین پیروزی استقلال اهواز، ذوب آهن و ابومسلم

تیم های فوتبال صباباتری، استقلال اهواز، ذوب آهن اصفهان، ابومسلم مشهد و ملوان بندر انزلی هفته پنجم رقابت های لیگ برتر را با پیروزی برابر رقیبان خود به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با برگزاری 7 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که تیم های صباباتری و ملوان به ترتیب با پیروزی برابر پاس همدان و مس کرمان و کسب یازدهمین امتیاز، به صدرجدول رقابت های لیگ برتر نزدیک شدند.

همچنین تیم های استقلال اهواز، ذوب آهن اصفهان و ابومسلم مشهد به ترتیب با برتری برابر شیرین فرازکرمانشاه، برق شیراز و صنعت نفت آبادان اولین پیروزی خود را در رقابت های هفتمین دوره لیگ برتر جشن گرفتند.

در مسابقات برگزار شده امشب در شهرهای مختلف نتایج زیر بدست آمد:

* ذوب آهن اصفهان 2 - برق شیراز یک
* پاس همدان صفر - صباباتری تهران یک
* استقلال اهواز 3 - شیرین فراز کرمانشاه یک
* پیکان یک - پگاه گیلان یک
* ملوان بندرانزلی 2 - مس کرمان صفر
* ابومسلم مشهد 2 - صنعت نفت آبادان یک
* استقلال تهران یک - سایپا 2

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر را مشاهده می کنید: 
1 - سپاهان اصفهان با 13 امتیاز
2 - پرسپولیس تهران با 12 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- ملوان بندرانزلی با 11 امتیاز( تفاضل گل 4+)
4 - صباباتری با 11 امتیاز(تفاضل گل3+)
5 - استقلال تهران با 7 امتیاز(تفاضل گل1+)
6 - سایپا با 7 امتیاز(تفاضل گل صفر)
...............................................
16- شیرین فرازکرمانشاه با 4 امتیاز (تفاضل گل4-)
17- ابومسلم مشهد با 4 امتیاز(تفاضل گل 4- و گل زده کمتر)
18- پگاه گیلان با 2 امتیاز

کد مطلب 551996

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