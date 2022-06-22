افت نرخ باروری در ساوه و زرندیه

مجتبی ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی ساوه همه ظرفیت‌های موجود را به منظور ارتقای شاخص‌های جوانی جمعیت در این دانشکده به کار می‌گیرد.

وی افزود: دانشکده علوم پزشکی ساوه و زرندیه مثل سایر نقاط کشور از نرخ باوری تحولی ۱.۶ و ۱.۷ برخوردار است که نشان دهنده افت شدید این شاخص از ۳۰ سال تا ۴۰ سال اخیر است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: بیشترین نرخ باروری در سال‌های ۶۰ و ۶۲ و ۶۸ تجربه کردیم و اکنون این نرخ کاهش پیدا کرده و برای اینکه بتوانیم جمعیت را جوان نگه داریم حداقل باید نرخ باروری به ۲.۱ برسد.

ذکایی ادامه داد: اگر نگران بحران جمعیت هستیم باید در ۷ سال آینده که ۷ سال طلایی برای کشورمان است این نرخ باروری را افزایش بدهیم که به یک شاخص جمعیتی مطلوب برسیم و از پیری جمعیت جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به افزایش سن ازدواج گفت: با افزایش سن ازدواج، کاهش تعداد فرزندان هر خانواده، افزایش سن مادرانی که اولین فرزندشان را به دنیا می‌آورند و فاصله بین فرزند اول و فرزند دوم باعث شده که تعداد فرزندان هر خانواده کاهش پیدا کند و به این ترتیب دچار پیری جمعیت شویم.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: از ۶ درصد جمعیت که تقریباً در سال‌های گذاشته سالمند بودند اکنون این آمار به ۱۰ درصد رسیده است در صورتی که این روند متوقف نشود و ذخایر جمعیتی بهبود پیدا نکند در ۱۰ و ۲۰ سال آینده تقریباً به ۳۰ درصد پیری جمعیتی می‌رسیم که یک بحران برای کشور خواهد بود.

ذکایی عنوان کرد: از مشکلاتی که پیری جمعیت برای ما ایجاد خواهد کرد مهم‌ترین مسئله آن مشکل در تأمین نیروی کار و نیروی اقتصادی و چرخه اقتصادی کشور است و در کنار آن بحث سلامتی جامعه است در واقع افراد طول عمر بیشتری دارند به تبع آن افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می‌شوند که نیازمند مراقبت خواهند بود.

وی با اشاره بر ضرورت توجه به سیاست‌های جمعیتی گفت: مقوله سالمندی سبب می‌شود نیروی مولد و اقتصادی کشور کاهش پیدا کند و با توجه به بحرانی که با آن رو به رو هستیم و پنجره جمعیتی که تا ۷ سال آینده باز است باید این سیاست را به درستی و با حمایت خوب مسؤلین و مردم پشت سر بگذاریم و سربلند باشیم.