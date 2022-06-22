مدیریت مصرف آب در جزیره خارگ برای جلوگیری از بحران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح چهارشنبه در سومین جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ با اشاره به در پیش بودن هفته مبارزه به مواد مخدر بر اهمیت برگزاری ویژه برنامه‌های تأثیرگذار در این مقوله تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جامع مبارزه با مواد مخدر در بخش ویژه خارگ افزود: توجه به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، سازمان‌های مردم نهاد نیز در کنار دستگاه‌ها و ادارات می‌توانند در حوزه مبارزه با مواد مخدر نقش آفرینی زیادی داشته باشند که لازم است ظرفیت‌های لازم برای مشارکت آنها به کار گرفته شود.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات کمبود آب بر لزوم مدیریت مصرف توسط تمامی نهادها تأکید کرد و افزود: با توجه به فصل گرما و افزایش احتمالی مصرف آب، تمامی ارگان‌ها موظف هستند به گونه‌ای مصرف را مدیریت کنند که مردم کمبود آب را احساس نکنند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه اهمیت ولایت و امامت در رأس امور است بر لزوم برنامه ریزی و همت ویژه در راستای برگزاری ویژه برنامه‌های دهه امامت و ولایت تاکید کرد.

دشتی زاده با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری کنکور سراسری، هماهنگی بین بخشی را برای برگزاری هرچه مناسب‌تر کنکور و فراهم سازی بستر متناسب لازم دانست و بر آن تاکید کرد.