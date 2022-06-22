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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۹

انفجار مخزن گاز خودروی نیسان در جایگاه سوخت رستم آباد

انفجار مخزن گاز خودروی نیسان در جایگاه سوخت رستم آباد

رودبار- مخزن گاز یکدستگاه خودروی نیسان در جایگاه سوخت سی ان جی رستم آباد دچار انفجار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، شهردار رستم آباد پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع انفجار در جایگاه سوخت این شهر، اظهار کرد: صبح امروز مخزن گاز یک دستگاه خودروی نیسان در حال سوخت گیری در جایگاه CNG رستم آباد منفجر شد.

علی رجبی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید، افزود: خودرو و جایگاه سوخت دچار خسارت شدند.

وی با بیان اینکه میزان خسارت توسط کارشناسان در دست بررسی است، گفت: بر اساس نظرات اولیه کارشناسان مخزن گاز خودرو فرسوده و غیر استاندارد بوده و به صورت دستی نصب شده بود.

کد مطلب 5520913

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