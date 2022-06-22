به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با طلایه داران نهضت تبلیغ گیلان در مصلای امام خمینی (ره)، اظهار کرد: مسئله فرهنگ امروز به یک دغدغه مهم و حساس تبدیل شده است.

وی با اشاره به گستردگی وظایف شبکه تبلیغ در جامعه، افزود: جامعه روحانیت و شبکه تبلیغ تکلیف سنگینی در جامعه اسلامی دارند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر مقوله پژوهش محوری و تکیه بر علم روز در بخش‌های مختلف، توجه به این مقوله را نتیجه بخش خواند و بیان کرد: شبکه تبلیغ باید به سلاح پژوهش مجهز شود و در بروزرسانی علم و دانش خود تلاش کند.

آیت الله فلاحتی، الگوبرداری از سیره بزرگان دین و علمای بزرگ استان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: زندگی نامه علمای بزرگی چون مرحوم آیت الله رودباری و دیگر بزرگان گیلانی می‌تواند چراغ راه شبکه تبلیغ باشد.

وی، پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی و دغدغه مندی در بخش‌های مختلف را به شبکه تبلیغ توصیه کرد و افزود: نگاه شبکه تبلیغ باید بسیار گسترده و جامع محور باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تأثیرگذاری معارف دینی در زندگی بشر، تصریح کرد: پرداختن و تبیین معارف دینی در لایه‌های مختلف جامعه می‌بایست اولویت شبکه تبلیغ باشد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به حرکت زیرکانه دشمن در سوژه یابی ها و سو استفاده از برخی سهل انگاری‌ها در جامعه، اضافه کرد: دشمن از کوچک‌ترین روزنه برای ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی بهره می‌برد و لذا باید فرصت میدان داری به دشمن ندهیم.

وی با بیان اینکه حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات است، افزود: شبکه تبلیغ با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در حفظ انقلاب اسلامی تلاش مستمر کند.