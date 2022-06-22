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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

نماینده ولی فقیه در گیلان:

دشمن از کوچک‌ترین روزنه علیه نظام استفاده می‌کند

دشمن از کوچک‌ترین روزنه علیه نظام استفاده می‌کند

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه دشمن از کوچک ترین روزنه علیه نظام استفاده می کند، گفت: جامعه روحانیت و شبکه تبلیغ تکلیف سنگینی در جامعه اسلامی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با طلایه داران نهضت تبلیغ گیلان در مصلای امام خمینی (ره)، اظهار کرد: مسئله فرهنگ امروز به یک دغدغه مهم و حساس تبدیل شده است.

وی با اشاره به گستردگی وظایف شبکه تبلیغ در جامعه، افزود: جامعه روحانیت و شبکه تبلیغ تکلیف سنگینی در جامعه اسلامی دارند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر مقوله پژوهش محوری و تکیه بر علم روز در بخش‌های مختلف، توجه به این مقوله را نتیجه بخش خواند و بیان کرد: شبکه تبلیغ باید به سلاح پژوهش مجهز شود و در بروزرسانی علم و دانش خود تلاش کند.

آیت الله فلاحتی، الگوبرداری از سیره بزرگان دین و علمای بزرگ استان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: زندگی نامه علمای بزرگی چون مرحوم آیت الله رودباری و دیگر بزرگان گیلانی می‌تواند چراغ راه شبکه تبلیغ باشد.

وی، پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی و دغدغه مندی در بخش‌های مختلف را به شبکه تبلیغ توصیه کرد و افزود: نگاه شبکه تبلیغ باید بسیار گسترده و جامع محور باشد.

دشمن از کوچک‌ترین روزنه علیه نظام استفاده می‌کند

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تأثیرگذاری معارف دینی در زندگی بشر، تصریح کرد: پرداختن و تبیین معارف دینی در لایه‌های مختلف جامعه می‌بایست اولویت شبکه تبلیغ باشد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به حرکت زیرکانه دشمن در سوژه یابی ها و سو استفاده از برخی سهل انگاری‌ها در جامعه، اضافه کرد: دشمن از کوچک‌ترین روزنه برای ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی بهره می‌برد و لذا باید فرصت میدان داری به دشمن ندهیم.

وی با بیان اینکه حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات است، افزود: شبکه تبلیغ با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در حفظ انقلاب اسلامی تلاش مستمر کند.

کد مطلب 5520934

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