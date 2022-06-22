نقش شبکه تبلیغ در جهت دهی افکار عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست طلایه داران نهضت تبلیغ گیلان با آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان، اظهار کرد: جامعه روحانیت نقش محوری در دوام و قوام انقلاب اسلامی دارد.
حجت الاسلام مهدوی با اشاره به جنگ نابرابر رسانهای و فرهنگی دشمن، گفت: در بمباران تبلیغاتی دشمن شبکه تبلیغ نقش مؤثری در جهت دهی افکار عمومی دارد.
وی با اشاره به برخی محدودیتهای اعتباری و امکانی در شبکه تبلیغ، افزود: روحانیون و شبکه تبلیغ گیلان با دستهای خالی عملکردهای خوبی در بخشهای مختلف از خود به جای گذاشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در بخشی از صحبتهای خود به تشریح برنامهها، اهداف و اقدامات صورت گرفته در شبکه تبلیغ پرداخت.
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