به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانی اظهار داشت: علت این مسئله اجرای سیاستی بود که بر اساس آن کشاورزان از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده کردند که روی عملکرد محصول تأثیر بسزایی داشت.
قربانی افزود: گزارشهای فائو نیز حاکی از افزایش تولید غلات در کشور است.
وی همچنین با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه گفت: این امر تأثیر بسزایی در تولید محصولات کشاورزی داشته است.
سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه میزان خرید تضیمینی گندم از سه میلیون و ۴۰۰ تن عبور کرده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش دارد.
سهراب سهرابی گفت: سال زراعی گذشته در همین تاریخ دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خرید تضمینی شده بود.
سهرابی گفت: تاکنون بابت خرید تضمینی گندم، مبلغ ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد طلب کشاورزان به حسابشان واریز شده و مابقی پول آنان از طریق تامین نقدینگی پرداخت میشود.
وی افزود: از زمان برداشت تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استانهای خوزستان با یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن، گلستان ۶۷۱ هزار تن، فارس ۳۴۱ هزار تن و ایلام با ۱۶۷ هزار تن است.