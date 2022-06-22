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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

میزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن می‌رسد

میزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن می‌رسد

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم امسال به ۶ میلیون تن برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانی اظهار داشت: علت این مسئله اجرای سیاستی بود که بر اساس آن کشاورزان از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده کردند که روی عملکرد محصول تأثیر بسزایی داشت.

قربانی افزود: گزارش‌های فائو نیز حاکی از افزایش تولید غلات در کشور است.

وی همچنین با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه گفت: این امر تأثیر بسزایی در تولید محصولات کشاورزی داشته است.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه میزان خرید تضیمینی گندم از سه میلیون و ۴۰۰ تن عبور کرده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش دارد.

سهراب سهرابی گفت: سال زراعی گذشته در همین تاریخ دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خرید تضمینی شده بود.

سهرابی گفت: تاکنون بابت خرید تضمینی گندم، مبلغ ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد طلب کشاورزان به حسابشان واریز شده و مابقی پول آنان از طریق تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی افزود: از زمان برداشت تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن، گلستان ۶۷۱ هزار تن، فارس ۳۴۱ هزار تن و ایلام با ۱۶۷ هزار تن است.

کد مطلب 5521009
روح اله صابرزاده

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