به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری ظهر چهارشنبه در سومین مجمع سلامت شهرستان گناوه اظهار داشت: امروز همه معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است و ازآنجاییکه پیشگیری اشکال مختلفی دارد، ما باید با تجزیهوتحلیل بهترین و آسانترین راه مناسب شهرستان گناوه را در زمینهٔ پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر را پیدا کنیم.
فرماندار گناوه افزود: باید الگوهای برتر را در همه ابعاد به جامعه معرفی کنیم و این الگوهای برتر معرفیشده نیز باید متناسب با ذائقه مردم و با بومیگرایی معرفی شود.
وی گفت: اگر توصیهای به جامعه داده میشود در وهله اول خود ما باید به آن عمل کنیم و به عنوان مجریان که پیشنهاد، توصیه، توضیح و تحلیل میکنیم باید عمل کننده به این دستورات و تحلیلها و توصیهها باشیم.
وی گفت: امروز مردم عمل ما را قضاوت میکنند و ازآنجاییکه جامعه باید به سمت فرهنگسازی و اعتمادسازی برود هر برنامهای مصوب شود اول خودمان مجری آن باشیم.
صفری عنوان داشت: بیماریهای غیر واگیر در گروههای مختلف جامعه شناسایی و دستهبندی شود تا بتوان برای آن برنامه اجرایی تدوین کرد.
فرماندار شهرستان گناوه با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی عنوان داشت: توجه به منابع نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی در هر حوزه است و جایگاه نیروی انسانی به عنوان اشرف مخلوقات بالاترین مقام است که باید این جایگاه و شخصیت حفظ شود.
پایش سلامت کارکنان شهرستان در دستور کار قرار گیرد
وی اضافه کرد: پایش سلامت کارکنان شهرستان در دستور کار قرار گیرد و در این راستا هر ادارهای یک رابط بهداشتی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان معرفی کند.
وی با تأکید بر آگاهی بخشی در زمینهٔ بیماریهای غیر واگیر به مردم گفت: آموزشها باید از مهدکودکها و در سنین پایین شروع شود تا رفتار صحیح از همان سنین کودکی نهادینه شود و فرزندان الگویی برای والدین شوند.
وی گفت: جلسات مجمع سلامت به طور منظم با مسئولیت معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و با دبیری شبکه بهداشت و درمان تشکیل و اعضا با طرح و برنامه در جلسه شرکت و برنامهها مشخص و با بهره گیری از متخصصان، متفکرین، نخبگان و افراد با تجربه تشکیل شود.
فرماندار گفت: اعضای مجمع سلامت شهرستان بامطالعه و بومی گزینی و دستهبندی گروه هدف با توجه به شغل و شرایط زندگی در خصوص ۴ بیماری غیر واگیر که بهعنوان مشکل شهرستان مطرحشده است، برنامه عملیاتی یکساله برای رفع این مشکل تدوین کنند.
بیماریهای غیر واگیر علل اصلی مرگ و ناتوانی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار داشت: تا چندین سال پیش بیماریهای واگیر بهعنوان بزرگترین معضل بهداشتی کشورهای جهان بشمار میرفت، بهطوریکه تمام توان بهداشتی کشورها صرف کنترل و پیشگیری از همهگیری این بیماریها میشد.
عصمت حیدری افزود: بیش از دو دهه قبل با موفقیتهای بهدستآمده در زمینهٔ ارتقا نظام سلامت و پیشرفتهایی که در خصوص کنترل بیماریهای واگیردار حاصلشده، بیماریهای غیر واگیر در حال حاضر بهعنوان مشکل عمده بهداشتی مطرح است.
حیدری بیان کرد: از مهمترین بیماریهای این گروه میتوان به بیماریهای قلبی عروقی، دیابت، فشارخون بالا، سکتههای مغزی، بیماریهای تنفسی مزمن، بیماریهای مفصلی استخوانی مزمن و سرطانها اشاره کرد.
وی گفت: به دلیل افزایش روند مرگومیر ناشی از بیماریهای غیر واگیر بخصوص در کشورهای درحالتوسعه، سازمان جهانی بهداشت بیماریهای غیر واگیر را جز اولویتهای بهداشتی در کشورهای درحالتوسعه اعلام کرده است
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اضافه کرد: اکنون بیماریهای غیر واگیر علل اصلی مرگ و ناتوانی در جهان، کشور، استان بوشهر و شهرستان گناوه است.
حیدری عنوان داشت: چهار بیماری عمده غیر واگیر (بیماری قلبی و عروقی، سرطانها، بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت) به چهار عامل خطر اصلی قابلپیشگیری شامل استعمال دخانیات، مصرف الکل، تغذیه نامناسب و کمتحرکی وابسته هستند.
وی با اشاره به اینکه افزایش شیوع این بیماریها، خسارات جانی و اقتصادی هنگفتی را به کشورها تحمیل میکند افزود: افزایش ریسک فاکتورها به دلیل تغییر سبک زندگی (از جمله مصرف دخانیات، عدم فعالیت بدنی مناسب، مصرف ناکافی میوه و سبزیها و شیر و لبنیات، سوانح و حوادث) موجب افزایش این بیماریها شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار داشت: یکی از علل ایجاد تغییر در سبک زندگی، تعیینکنندههای اجتماعی اقتصادی سلامت و تأثیر آنها بر نحوه عملکرد و رفتار مردم است.
وی گفت: تعیینکنندههای اجتماعی سلامت مانند میزان درآمد، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه، طبقه اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتلاء به بیماریها میشوند و در سلامت انسان نقش به سزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سلامتی و برقراری عدالت در سلامت را محال میکند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با بیان اینکه عوامل اجتماعی- اقتصادی، باعث شده است تا تأثیر عوامل خطر روزبهروز بیشتر شود گفت: شناخت این عوامل و سیاستگذاری در نحوه چگونگی مقابله و کاهش روند روز افزون آنها میتواند تأثیر بسزایی را در کاهش بار بیماریهای غیر واگیر داشته باشد.
حیدری تأکید کرد: تأثیر بیماری مزمن و غیر واگیر بر زندگی مردم هنگامی که از نظر کاستن عمر، ناتوانی، دشواریهای خانوادگی، فقر و از دست رفتن درآمد شهروندان در نظر گرفته شوند، جدیتر هستند.
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