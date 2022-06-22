دریافت جایزه ملی «وجدان محیط زیست» توسط جنگلبانان کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته محیط‌زیست اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست از نگاه مردم با معرفی و تجلیل از برترین حافظان و حامیان محیط زیست و منابع طبیعی با حضور مسئولان ارشد کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، هنرمندان حامی محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد کشور در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در شهر تهران برگزار شد.

در این جشنواره آقایان فرشید سنجری جانشین یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان کرمانشاه و فرزاد خسروی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان روانسر در میان تمامی جنگلبانان کشور و به واسطه انجام خدمات ارزنده در حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان نمونه معرفی و با اهدای تندیس و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین از بین نامزدهای دریافت نشان ملی «وجدان محیط زیست» در سال ۱۴۰۱ جنگلبانان فرشید سنجری و فرزاد خسروی این نشان ملی را کسب کردند.

انشااله کولانی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه نیز طی پیامی ضمن تبریک به آقایان سنجری و خسروی، تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی همکاران را مهم‌ترین عامل در کسب مقام‌های ملی و استانی این اداره کل در بین ادارات منابع طبیعی کشور و استان ذکر کرد و از تمامی تلاش‌گران منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه قدردانی کرد.