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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

در نخستین جشنواره کشوری محیط زیست انجام گرفت؛

دریافت جایزه ملی «وجدان محیط زیست» توسط جنگلبانان کرمانشاهی

دریافت جایزه ملی «وجدان محیط زیست» توسط جنگلبانان کرمانشاهی

کرمانشاه- نخستین جشنواره کشوری محیط زیست با دریافت جایزه ملی «وجدان محیط زیست» توسط جنگلبانان کرمانشاهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته محیط‌زیست اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست از نگاه مردم با معرفی و تجلیل از برترین حافظان و حامیان محیط زیست و منابع طبیعی با حضور مسئولان ارشد کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، هنرمندان حامی محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد کشور در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در شهر تهران برگزار شد.

در این جشنواره آقایان فرشید سنجری جانشین یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان کرمانشاه و فرزاد خسروی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان روانسر در میان تمامی جنگلبانان کشور و به واسطه انجام خدمات ارزنده در حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان نمونه معرفی و با اهدای تندیس و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین از بین نامزدهای دریافت نشان ملی «وجدان محیط زیست» در سال ۱۴۰۱ جنگلبانان فرشید سنجری و فرزاد خسروی این نشان ملی را کسب کردند.

انشااله کولانی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه نیز طی پیامی ضمن تبریک به آقایان سنجری و خسروی، تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی همکاران را مهم‌ترین عامل در کسب مقام‌های ملی و استانی این اداره کل در بین ادارات منابع طبیعی کشور و استان ذکر کرد و از تمامی تلاش‌گران منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه قدردانی کرد.

کد مطلب 5521073

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