کیفیت سلامت ارتقا یابد/ لزوم تغییر سبک زندگی افراد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیز نژاد بعد از ظهر چهار شنبه در نشست سومین مجمع سلامت شهرستان گناوه بیان داشت: تعریف سلامت شامل سلامت روحی، جسمی، اجتماعی و معنوی است و با این تعریف گسترده بخش‌های زیادی در تأمین سلامت موثرند.

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: خارج از حوزه بهداشت و درمان عوامل زیادی می‌تواند تهدیدکننده و تشویق‌کننده سلامت باشد و اگر بخواهیم سلامت مردم که امر مقدسی تأمین شود باید این عوامل را توجه کنیم.

وی گفت: بهداشت و درمان حداکثر ۲۰ درصد در سلامت جامعه تأثیر دارد و حدود ۸۰ درصد بقیه عوامل مؤثر هستند.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از سلامت جامعه را سبک زندگی افراد تعیین می‌کنند که شامل فعالیت بدنی، کنترل استرس و سلامت روان، تغذیه مناسب و … می‌شود.

وی گفت: سبک زندگی افراد تقریباً دو برابر بهداشت و درمان در سلامت جامعه مؤثر است.

عزیز نژاد با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد دیگر نیز به مسائلی چون کنترل ترافیک، ایمنی راه‌ها، اشتغال، رشد اقتصادی و تولید، تضمین امنیت جامعه و … مرتبط است تأکید کرد: ما نیاز داریم افراد و عوامل زیادی فعالیت کنند تا کیفیت سلامت ارتقا یابد.

وی یادآور شد: وزارت بهداشت به‌عنوان متولی بهداشت در کشور یک هماهنگ‌کننده بین بخش‌ها و مردم است.

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان داشت: مردم ما نشان داده‌اند اگر ما زیرساخت‌ها را آماده کنیم آن‌ها پیشران هستند، لذا آگاهی بخشی در زمینهٔ بیماری‌های غیر واگیر به آن‌ها یک اولویت است.

وی افزود: اولین عامل مرگ در ایران بیماری‌های قلبی عروقی است و نیمی از افراد بالای ۵۰ سال فشارخون دارند درحالی‌که تعداد زیادی از این افراد حتی از آن اطلاع ندارند، همه این‌ها نشان‌دهنده این است که ریسک فاکتورهای ایجادکننده این بیماری‌ها کنترل نشده است.

عزیز نژاد با تأکید بر این موضوع که فرد سالم با فردی که بیمار شده و درمان شده است متفاوت است گفت: در پاندومی کرونا متوفیان اکثراً از افرادی بودند که زمینه بیماری‌های غیر واگیر داشتند، فرد سالم با بدن سالم در مقابل بیماری‌های واگیر بیشتر می‌تواند مقاومت کند.