دستگیری۴ نفر به اتهام فساد مالی در یکی از شهرداری های استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: توهین به اشخاص جرم اول استان با ۱۰ درصد، آمارها به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ضرب و شتم با حدود ۱۰ درصد آمار مقام دوم و سرقت رده سوم را با ۹ درصد پرونده‌ها به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: صدور حکم جایگزین حائز اهمیت است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۳۱ درصد احکام، حکم جایگزین بوده و تعداد پرونده هم سه هزار و ۵۲۳ فقره بوده است.

صادقی نیارکی به متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان اشاره کرد و ابراز داشت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۸ در استان ۱۰۱ روز بود، در حالی که میانگین کشوری ۱۱۱ روز بود که در سال ۹۹ این میزان به ۹۵ روز رسید.

وی تصریح کرد: این آمار در سال گذشته ۸۲ روز شد، در حالی که میانگین کشوری در این زمینه ۹۵ روز است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در رشد پرونده‌های مختومه، رشد ۳ درصدی را در استان شاهد هستیم که در این راستا سال گذشته توانستیم بیش از ۳۰۰ هزار پرونده را رسیدگی کنیم که زنجان در این خصوص از میانگین کشوری بالاتر است.

صادقی‌نیارکی همچنین با اشاره به اتقان آرای پرونده‌های موجود در استان زنجان، افزود: اتقان آرا در سال ۹۸ به میزان ۱.۵ درصد پایین آمد و به ۱۶ درصد رسید که حاکی از کاهش آرای منقوض داشت. در عملکرد دادسراها نیز که متفاوت از دادگاه‌ها است، در سال ۹۹ در اتقان آرا ۱۵ درصد بود اما در سال گذشته ۱۳ درصد شد که آمار خوب و بالایی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به اهمیت صلح و سازش در پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در کشور آمار صلح و سازش ۳۶ درصد است ولی در استان زنجان ۵۷ درصد اعلام شده است.

صادقی نیارکی با بیان اینکه در مبارزه با فساد، خط قرمز ما قانون است، تصریح کرد: مرزی به جز این نمی‌شناسیم و نمونه بارز آن، پرونده مربوط به شهرداری بود که مماشاتی با کسی نداشتیم و در مبارزه با فساد کوتاه نمی‌آییم.

وی گفت: ۵۴۲ هکتار از اراضی درجه یک که مورد تعرض قرار گرفته بود و باز پس گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به موضوع کوه‌خواری اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که اگر این موضوع صحت داشت و خلاف ضوابط واگذار شده است، با آن برخورد شود و اگر فردی هم خودسرانه این کار را کرده باید مطابق با قانون تحت پیگرد قرار گیرد.

صادقی نیارکی افزود: در حوزه هوشمندسازی و الکترونیک اقدامات بسیار خوبی انجام شده و از امضای الکترونیک استفاده کنیم که در این راستا ۳۰ سامانه پرقدرت طراحی شده و رسیدگی‌ها به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا کرده است.

وی یاد آورشد: در استان زنجان در حال حاضر صد درصد درخواست‌ها از طریق سامانه ثبت می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در پرونده شهرداری زنجان نیز احکام اعمال شده و برخی نیز در این زمینه در زندان هستند، گفت: تعدادی متواری شده‌اند و عده‌ای هم درخواست اعاده دادرسی داشته‌اند، این در حالی است که چند نفر نیز تبرئه شده‌اند.

صادفی نیارکی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با موضوع فساد مالی و رشوه خواری در یکی از شهرداری های استان زنجان، افزود: در این خصوص ۴ نفر بازداشتی داریم که شهردار، بازداشت موقت شده و سه نفر دیگر به همراه یک نفر از مسئولان دستگاه دولتی به تازگی دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه های قضایی، بیان داشت:» «ثنا» نیز جزو سامانه‌هایی است که برای هر فرد فایلی در نظر گرفته می‌شود که فرد ثبت‌نام کرده و همه پرونده‌های قضایی در این سامانه بارگذاری می‌شود و امروز ۹۵ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی و باید پنج درصد باقی‌مانده را نیز به این سمت سوق دهیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان یاد آورشد: در سامانه ثنا ۲.۵ درصد رشد داریم که این میزان در کشور ۹۳.۵ درصد و در استان زنجان ۹۵.۱ درصد است.