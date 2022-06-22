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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۷

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان:

تیمهای واکنش سریع در بازار کرمان تشکیل شد

تیمهای واکنش سریع در بازار کرمان تشکیل شد

کرمان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از تشکیل تیمهای واکنش سریع در بازار کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی در جلسه تنظیم بازار کرمان که ظهر چهارشنبه تشکیل شد بیان کرد: هم اکنون طرح هوشمندسازی یارانه نان در استان کرمان در حال پیگیری است و زیر ساختهای این طرح در نانوایی‌ها در حال ایجاد است.

وی گفت: تا پایان تیتر ماه زیر ساختهای لازم در استان ایجاد می‌شود و از مردم و نانوایی‌ها نیز می‌خواهیم همکاری کنند.

جلالی افزود: نصب کارتخوانها در نانوایی‌ها در حال انجام است و در اجرای این طرح هیچ گونه افزایش قیمت نان رخ نمی‌دهد بلکه سعی می‌کنیم از قاچاق آراد و نان جلوگیری شود.

وی در خصوص کنترل قیمت‌ها در بازار از تشکیل تیم‌های واکنش سریع برای برخورد فوری با متخلفان، گران فروشان و کم فروشان خبر داد.

وی گفت: با نظارت اصناف نظارتها بر بازار افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5521273

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