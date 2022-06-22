تیمهای واکنش سریع در بازار کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی در جلسه تنظیم بازار کرمان که ظهر چهارشنبه تشکیل شد بیان کرد: هم اکنون طرح هوشمندسازی یارانه نان در استان کرمان در حال پیگیری است و زیر ساختهای این طرح در نانوایی‌ها در حال ایجاد است.

وی گفت: تا پایان تیتر ماه زیر ساختهای لازم در استان ایجاد می‌شود و از مردم و نانوایی‌ها نیز می‌خواهیم همکاری کنند.

جلالی افزود: نصب کارتخوانها در نانوایی‌ها در حال انجام است و در اجرای این طرح هیچ گونه افزایش قیمت نان رخ نمی‌دهد بلکه سعی می‌کنیم از قاچاق آراد و نان جلوگیری شود.

وی در خصوص کنترل قیمت‌ها در بازار از تشکیل تیم‌های واکنش سریع برای برخورد فوری با متخلفان، گران فروشان و کم فروشان خبر داد.

وی گفت: با نظارت اصناف نظارتها بر بازار افزایش می‌یابد.