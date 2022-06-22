پایانه مرزی مهران برای مراسم باشکوه اربعین ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر امروز چهارشنبه از زیرساخت‌های مسیر شماره ۲ اربعین در محور ایلام - ملکشاهی - مهران بازدید کرد، وی همچنین وارد پایانه مرزی مهران شد و از نزدیک با تعدادی از زائران به گفتگو پرداخت.

استاندار ایلام در این بازدید از ساماندهی پایانه مرزی مهران برای مراسم باشکوه اربعین خبر داد و گفت: در این زمینه همه دستگاه‌ها موظف هستند با ستاد اربعین استان همکاری لازم را داشته باشند.

بهرام نیا در ادامه از بازارچه مرزی مهران بازدید کرد و با کارگران مستقر در این بازارچه دیدار و در جربان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

وی به فرماندار مهران و مدیرکل گمرک استان دستور داد در اسرع وقت موضوع تامین آب، لباس فرم کارگران و نظارت بر ورود و خروج تحت اقدام قرار گیرد.

گفتنی است که استاندار ایلام در این بازدید با جمعی از رانندگان در پایانه مرزی نیز دیدار کرد و پیگیر مسائل و مشکلات آنان شد.