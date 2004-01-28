هاليوود به بدترين فيلم سال " تمشك زرين " مي دهد

تنديس " تمشك زرين "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردر9 رشته كانديد دريافت تمشك زرين بدترين فيلم سال شده كه ازآن جمله مي توان به رشته هاي بدترين فيلم ، بدترين كارگرداني ، بدترين فيلمنامه ، بدترين هنرپيشه زن نقش اصلي و بدترين هنرپيشه مرد نقش اصلي اشاره كرد.

صاحبنظران براين باورهستند كه اين فيلم كمدي - گانگستري كه نام " مارتين برست" را درمقام كارگردان دارد بدون كوچكترين تلاشي تنديس تمشك زرين را ازآن خود مي كند. اين درشرايطي است كه نام فيلمهاي " دكترسو : گربه اي دركلاه "،" فرشتگان چارلي : كنترل كامل " و" ازجاستين به كلي " نيزدرفهرست كانديدهاي دريافت جايزه بدترين فيلم سال هاليوود ثبت شده است.

" جان ويلسون " بنيانگذاراين جايزه شانس فيلم " ژيلي " را دركسب جايزه مذكور بسياردانست وگفت : اين فيلم به طرزشرم آوري بد ساخت است ومتاسفانه نمي توان ازآن حتي به عنوان يك فيلم بد سرگرم كننده ياد كرد!

تمشك زرين درروز 28 فوريه (9 اسفند)، يك روزپيش ازبرگزاري مراسم اسكار، به تهيه كننده بدترين فيلم سال اهدا مي شود.

