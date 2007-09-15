تعداد غرق شدگان در رودخانه کرج کاهش یافته است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 9 کشته در رودخانه کرج طی 6 ماه گذشته دو کودک به صورت عمدی و توسط مادر خود به داخل رودخانه سقوط کرده اند و طی دو ماه گذشته نیز هیچ گزارشی دراین زمینه ارائه نشده است.

وی افزود: علت اصلی کاهش تلفات نسبت به سال گذشته و به خصوص نسبت به سال ماقبل افزایش آگاهی مردم نسبت به وضعیت آب رودخانه و خطرات آن از طریق رسانه ها، نصب تابلوهای هشدار دهنده در طول مسیر و تذکرات نیروهای بخشداری بوده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: همجچنین در سال جاری به دلیل هماهنگی نیروهای سد امیرکبیر با کمیته امنیتی بخش قایقی جهت برپایی گشت در روزهای تعطیل در محدوده سد به امور بهره برداری اختصاص یافته است تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

باقری یادآور شد: با توجه به افزایش مصرف آب توسط شهروندان تهرانی از آب سد، میزان و حجم آب موجود در سد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است و لازم است شهروندان در مصرف آب صرفه جویی کنند و از مصرف بی رویه آب شرب در موارد غیرشرب بپرهیزند.