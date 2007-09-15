بسکتبالیست آمریکایی به تیم آرارات ملحق شد

عباس آقا کوچکی سرمربی تیم بسکتبال آرارات تهران ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این بازیکن آمریکایی که درپست یک و دو به میدان می رود از شب گذشته به اردوی تیم ما در آکادمی ملی المپیک ملحق شد و فردا نیز در تست تمرینی شرکت می کند.

وی افزود: مک برون لی از سابقه آنچنان درخشانی برخوردار نیست اما با توجه به بودجه ای که ما برای جذب یار خارجی در اختیار داریم می تواند برای آرارات مثمر ثمر باشد.

آقا کوچکی اظهار داشت: با توجه به فرصت کمی که تا شروع مسابقات لیگ برتر (16 مهرماه) باقیمانده با برون لی قرارداد می بندیم تا یکی از مشغله های فکری ما برای تکمیل ترکیب تیم کامل شود.

سرمربی تیم آرارات تصریح کرد: درحال حاضر تنها 7 بازیکن در تیم آرارات هستند وما برای تکمیل ترکیب 10 نفره خود جهت انجام تمرینات از سه یار تیم جوانان خود استفاده می کنیم. در حالیکه باید با جذب یار خارجی کمبودهای خود را جبران کنیم.

آقا کوچکی درپایان گفت: آرارات درآستانه اولین حضور خود درلیگ برتربسکتبال هنوز نتوانسته در زمینه نقل و انتقال کار خود را به اتمام برساند با این حال تلاش می کنیم درمسابقات حضورقابل توجهی داشته باشیم.