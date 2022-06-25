لزوم سرکشی مدیران استان کرمان از روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار صبح شنبه در نشست فصلی ایران قوی از فرمانداران خواست در مناطق و حوزه‌های مختلف حضور میدانی قوی داشته باشند.

وی عنوان کرد: ارتباط بین مدیران و مردم باید به صورت مستمر و تأثیر گذار باشد و به حل مشکل مردم توسط مدیران منجر شود.

فداکار بیان کرد: مشکلات مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود و حضور مردم در روستاها و مناطق محروم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: از سوی دیگر ارتباط با ائمه جمعه و نمایندگان مجلس جهت خدمت رسانی به مردم را مهم دانست.

وی خواستار توجه ویژه فرمانداران به بحث گردشگری شد و افزود: در این زمینه باید تدبیر و برنامه ریزی لازم انجام شود.