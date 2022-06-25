پایان گرده افشانی بیش از ۸۰۰ هکتار از باغات انجیر دیم در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی باغی شهرستان به انجیر دیم اختصاص دارد که از این سطح، ۵۷۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارور است.



وی افزود: گرده افشانی انجیر از اوایل خرداد آغاز و تا اوایل تیر ادامه دارد که این عملیات با استفاده از گونه درخت انجیر به نام برانجیر انجام می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: در مناطقی که میزان بارندگی ۳۰۰ میلی متر و از پراکنش خوبی برخوردار باشد می‌توان کشت انجیر دیم را توصیه کرد به شرطی که در تابستان درجه حرارت از ۳۸ درجه تجاوز نکند.

زمانی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود میزان ۸۰۰ تن انجیر از باغات شهرستان تولید و به استان‌های مختلف و کشورهای خارجی صادر شود.

وی در پایان اظهار کرد: عمده رقم انجیر دیم شهرستان انجیر سفید یا ازمیر است.