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۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۶

سرپرست جهاد کشاورزی جهرم اعلام کرد؛

پایان گرده افشانی بیش از ۸۰۰ هکتار از باغات انجیر دیم در جهرم

پایان گرده افشانی بیش از ۸۰۰ هکتار از باغات انجیر دیم در جهرم

جهرم - سرپرست اداره جهاد کشاورزی جهرم از پایان کار گرده افشانی باغات انجیر در سطح ۸۰۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی باغی شهرستان به انجیر دیم اختصاص دارد که از این سطح، ۵۷۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارور است.

وی افزود: گرده افشانی انجیر از اوایل خرداد آغاز و تا اوایل تیر ادامه دارد که این عملیات با استفاده از گونه درخت انجیر به نام برانجیر انجام می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: در مناطقی که میزان بارندگی ۳۰۰ میلی متر و از پراکنش خوبی برخوردار باشد می‌توان کشت انجیر دیم را توصیه کرد به شرطی که در تابستان درجه حرارت از ۳۸ درجه تجاوز نکند.

زمانی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود میزان ۸۰۰ تن انجیر از باغات شهرستان تولید و به استان‌های مختلف و کشورهای خارجی صادر شود.

وی در پایان اظهار کرد: عمده رقم انجیر دیم شهرستان انجیر سفید یا ازمیر است.

کد مطلب 5523212

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