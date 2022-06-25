به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری ایلام اظهار کرد: برخورد قاضی به گونه‌ای باشد که مراجعه کننده دچار لکنت زبان نشود، برخورد قاضی با متهمان همراه تکریم باشد.

وی تصریح کرد: قضات در صدور حکم قاطع و در برخورد با مراجعه کنندگان همراه با رافت اسلامی باشند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه جهاد دستگاه قضایی اجرای عدالت است، افزود: نظارت بر قضات و دادگاه‌ها بسیار سازنده، ارزشمند و تاثیرگذار در راستای اجرای عدالت است.

وی گفت: اگر طرح تحول قضایی به طور کامل و همه جانبه اجرایی شود، سرعت و دقت در دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت.

کریمی تبار بیان کرد: فعالیت‌های پیشگیرانه از جرائم استمرار داشته باشد که بالاترین پیشگیری از جرائم سرعت و دقت در اجرای احکام است.

وی اظهار کرد: شهید بهشتی کالبد یک ملت بود، شخصیتی بود آگاه به مبانی اسلام و مجتهد بود، پایبندی شهید بهشتی به قانون الگویی برای قضات است که خود را با روش و منش ایشان بسنجند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: با توجه به شرایط بازار لازم است همگرایی بیشتری در راستای خدمت به مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بین مجموعه‌های دستگاه قضایی در استان وجود داشته باشد.