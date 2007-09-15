مرتضی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: طرحی که در حال حاضر دنبال می شود آموزش فراگیر گردشگری و میراث فرهنگی با استفاده از فن آوری نوین اطلاعات است.

وی ادامه داد : براین اساس سایتی با هدف استفاده مخاطب عام وبخصوص دانش آموزان مقطع دبیرستانی ایجاد می شود و تلاش شده است تا سایت جذاب باشد. علاوه براین در بخش آموزشهای عمومی میراث فرهنگی و گردشگری نیز از امکانات سمعی و بصری استفاده خواهد شد.

مدیر کل آموزش سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: این طرح براساس رویکرد جدید سازمان که معطوف به آموزشهای عمومی میراث فرهنگی و گردشگری است طراحی می شود و البته بصورت CD نیز در اختیار دانش آموزان مقطع دبیرستان قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد : آشنایی و آگاهی از جاذبه های میراث فرهنگی و طبیعی و همچنین آشنایی و ترویج فرهنگ سفر بیش از هر چیز در این طرح مورد توجه قرارگرفته است.

احمدی گفت: پیشنهاد اولیه این طرح ارائه شده و از آبان ماه نیز بصورت جدی این موضوع دنبال می شود وچنانچه منابع مالی آن تامین شود ظرف مدت 6 ماه اجرایی خواهد شد.