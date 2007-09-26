به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اخبار و گزارشهای علمی حاکی از آن است که ما در زمانه ای تراژیک به سر می بریم. از میان رفتن گونه های حیاتی، تغییرات آب و هوایی، افزایش نظامی گری و حمله های تروریستی، بحران اقتصادی و فقر جهانی، آینده را تهدید می کنند، در این میان جای امید کجاست؟ آیا معنی دارد که امیدوار باشیم؟

در این همایش باب گودوارد در مورد "جسارت امیدواری"، مارک ورنون در مورد "مفهوم نوین امنیت" و دیوید فون هیمست در مورد "هویت و امید در خاورمیانه" سخن خواهند گفت.

همچنین در حاشیه همایش کارگاه های آموزشی درباره " آگاهی سیاسی و هنرها" و "چرا کودکان فقیر در استانهای ثروتمند هستند؟" برگزار خواهد شد.