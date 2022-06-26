ضرورت تاسیس کلینیک معنوی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی شامگاه شنبه در جلسه نود و هفتم شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: در آذربایجان شرقی بیشتر فرقه‌ها در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه باید برای حل این مشکل گروه‌های مختلف پای کار بیایند، ادامه داد: یکی از نیازهایی که در استان احساس می‌شود تأسیس کلینیک معنوی (فرقه درمانی) است.

حسینی با اشاره به اینکه در این کلینیک خدمات مختلف به خود افراد درگیر و خانواده‌هایشان ارائه می‌شود، ابراز داشت: حضور در مناطق آلوده، بازیابی و بهبود از جمله رویکردهای این کلینیک است و با راه اندازی این کلینیک می‌توان تا حدود زیادی مشکلات فرقه‌ای استان را حل کرد.

وی سپس به ضرورت توجه به موضوع فرزندآوری تاکید کرد و گفت: رشد جمعیت و افزایش آمار ازدواج همواره جزو تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که باید در استان نیز برای این موضوع برنامه داشته باشیم.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: کشوری که پیر است، قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پایینی خواهد داشت.