پرداخت وام 10 میلیون تومانی مسکن ادامه دارد

محمدعلی سهمائی در گفتگو با مهر با اعلام آنکه پرداخت وام 10 میلیون تومانی بانک مسکن متوقف نشده است، تاکید کرد: پرداخت این وام دردوره اجرایی با تعدیلاتی همراه شد ولی در حال حاضر این امر همچنان از سوی بانک در حال اجرا است.

وی با بیان آنکه مشکلی در پرداخت وام های مذکور وجود ندارد، افزود: تعداد متقاضیان دریافت وام 10 میلیون تومانی بانک مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

سهمائی با بیان این مطلب که افزایش وام بانک مسکن با تصمیم شورای پول و اعتبار انجام می شود، عنوان کرد: تسهیلات حساب صندوق پس انداز بانک مسکن بالغ بر 18 میلیون تومان است و سپرده گذاران در حساب سرمایه گذاری تسهیلات مسکن می توانند از محل اوراق مبلغ 2 میلیون تومان مازاد را تامین کنند که در نهایت 20 میلیون تومان تسهیلات بانک دراختیار آنان قرار خواهد گرفت.



عضو هیئت مدیره بانک مسکن اظهار داشت: در بازار ثانویه مسکن مقرر است مبلغ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق رهنی تجهیز شود که این منابع جدید امکانات ارائه تسهیلات را دراین بانک افزایش می دهد.

این در حالی است که وزیر مسکن و شهرسازی گفته است: پرداخت وام 10 میلیون تومانی اقشار کم درآمد به دلیل ایجاد شوک به بازار مسکن دیگر مطرح نیست.

