ایران نقشی موثر در بازسازی افغانستان داشته است/ اروپا ایران را در مبارزه با مواد مخدر تنها گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر وی خطاب به نمایندگان پارلمان اروپایی اظهار داشت : کمک به برقراری و تقویت امنیت در افغانستان یکی از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و ما در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. وی افزود : بدیهی است که تقویت امنیت در افغانستان نقش بسیار موثری در بازگشت آوارگان افغانی به کشورشان ایفا خواهد کرد.

آهنی ضمن تاکید بر لزوم تقویت تلاشهای بین المللی جهت بازسازی افغانستان و با اشاره به اقداماتی که در طول سالهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی ایران در جهت بازسازی این کشور صورت گرفته اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای اخیر با اختصاص بیش از 560 میلیون دلار اعتبار مالی، نقش بسیار مهمی در بازسازی و اجرای پروژه های مختلف در افغانستان ایفا کرده است.

وی به سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به افغانستان و اسناد مهم امضاء شده در جریان این سفر اشاره کرد و گفت، ایران با دارا بودن امکانات مالی و نیروهای متخصص آمادگی آن را دارد که در تمامی زمینه ها با افغانستان همکاری نماید.

سفیر کشورمان در فرانسه، به معضل قاچاق مواد مخدر از افغانستان اشاره کرد و گفت : گرچه ایران در طول سالهای اخیر بصورت جدی با قاچاق مواد مخدر مبارزه کرده و در این راه تعداد بیش از سه هزار نفر از نیروهای نظامی و انتظامی خود را از دست داده، ولی با توجه به حجم وسیع و رو به افزایش مواد مخدر تولیدی در افغانستان، مبارزه با این معضل نیازمند یک عزم جدی و بسیج بین المللی است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مقصد اصلی مواد مخدر تولیدی در افغانستان کشورهای اروپایی می باشد، ضمن انتقاد از همکاری ضعیف کشورهای اروپایی در این مبارزه، بر ضرورت ایفای نقش فعالتری از سوی اتحادیه اروپایی تاکید کرد.

آهنی با تشریح اقدامات انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش بیش از 3 میلیون پناهنده افغانی در طول دهه های اخیر و مشکلات و معضلاتی که در این زمینه برای کشورمان بوجود آمده افزود : ساماندهی و قانونمند کردن اقامت پناهندگان افغان در ایران در دستور کار دولت است.