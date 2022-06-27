لزوم ثبت اطلاعات مددجویان کمیته امداد در سامانه بیمه سلامت

پیمان ترکمانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ثبت اطلاعات کامل و صحیح مددجویان دارای دفترچه بیمه سلامت در سامانه برقراری پوشش بیمه، اظهار کرد: مددجویان می‌بایست مشخصات خود را در سامانه شهروندی به آدرس www.bimehsalamatiranian.ir به صورت صحیح و کامل ثبت کنند.

وی افزود: با توجه به ارسال کد رهگیری برای مددجویان دارای دفترچه درمانی سلامت در زمان دریافت خدمت از مراکز درمانی می‌بایست مشخصات کامل و صحیح این افراد ثبت شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: مددجویانی که در این سامانه فاقد شماره همراه هستند در نخستین گام باید به پزشک خانواده مراجعه و شماره همراه معتبر ارائه کنند.

وی ادامه داد: این دسته از مددجویان در گام‌های بعدی باید به سامانه شهروندی به آدرس ذکر شده و سپس به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت مراجعه کنند.

ترکمانه بیان کرد: آن دسته از مددجویانی که به تازگی تحت حمایت کمیته امداد درآمده‌اند می‌توانند برای تکمیل اطلاعات در سامانه بیمه سلامت با در دست داشتن معرفی‌نامه این نهاد با درج مشخصات تمام اعضا خانوار به دفاتر پیشخوان طرف قراداد بیمه سلامت مراجعه کنند.