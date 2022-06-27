مردم از دولت سیزدهم انتظار تغییر در همه ابعاد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی صبح دوشنبه در نشست با نمایندگان فعالان سیاسی و نمایندگان گروه و احزاب در استان گیلان، گفت: دولت سیزدهم همواره از نظرات و انتقادات احزاب فعال بهره خواهد برد.

استاندار گیلان با بیان اینکه فعالیت احزابی که قانونی بوده و در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بر می‌دارند قابل تحسین است، اظهار کرد: این احزاب می‌توانند با ارائه راهکارهای علمی، دقیق و سنجیده در توسعه و پیشرفت گیلان به دولت مردان کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم از دولت سیزدهم انتظار تغییر در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند، اضافه کرد: توجه به منابع و نیروهای انسانی قابل اتکا می‌تواند موجب پیشرفت این استان شود.

عباسی با اشاره به اینکه سفر ریاست جمهوری به گیلان در سال گذشته منشأ خیر و برکت فراوان برای این استان شده است، افزود: دولت با اختصاص اعتبار لازم و تاکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه کار آثار مثبتی از خود در گیلان بجا خواهد گذاشت.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه در صورت گزارش تخلف از مدیران در سطوح مختلف مدیریتی دریافت شود برخورد جدی و اصلاح در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: خطا و اشتباه مدیران در رأس کار اجرایی قابل چشم پوشی نیست.

وی از شناسایی مودیان جدید مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در استان گیلان خبر داد و افزود: با راه اندازی اطلس سرمایه گذاری و پنجره واحد کسب کار اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.

عباسی با اشاره به بهره برداری از بیمارستان تأمین اجتماعی لنگرود در سال جاری، گفت: بیمارستان تأمین اجتماعی در چند شهر دیگر گیلان نیز احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی خط آهن رشت-آستارا در مراحل پایانی انعقاد قرارداد قرار دارد، افزود: در صورت بروز هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در استان گیلان و تخلف مدیران اجرایی در این رابطه، برخورد قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار گیلان در ادامه افزود :۶۵۰ روستای گیلان دارای طرح هادی بوده که تلاش می‌شود در اجرای طرح بازنگری به بومیان مناطق مختلف توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی با اشاره به معضل آلودگی رودخانه‌های گیلان گفت: اعتبارات لازم برای ساماندهی تصفیه خانه زندان لاکان و فاضلاب رشت جذب شده و به زودی اجرایی می‌شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه به دنبال توزیع عادلانه یارانه‌ها در سطح این استان هستیم، اظهار کرد: بیش از ۱۲ تن آرد تولید شده که از این میزان شش میلیون تن به نانوایی‌ها اختصاص یافته است.