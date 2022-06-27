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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲

دبیر ستاد غدیر مازندران:

حافظان خطبه غدیر در مازندران شناسایی می شوند

حافظان خطبه غدیر در مازندران شناسایی می شوند

ساری- دبیر ستاد غدیر مازندران با تاکید بر ترویج نهچ البلاغه خوانی و تفسیر آن گفت:حافظان خطبه غدیر در استان شناسایی و تقدیر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر دوشنبه در ستاد غدیر استان با بیان اینکهباید رویکرد سنتی در اجرای برنامه‌های غدیر داشته باشیم، افزود: غدیر متعلق به فرد نیست و همه وظیفه داریم مبلغ آن باشیم.

وی گفت: انتظار داریم به مسائل و برنامه‌های سنتی در دهه غدیر توجه ویژه شود و از پایان نامه‌های دانشگاهی با محوریت غدیر تقدیر و حمایت می‌شود.

وی تجلیل از شاعران که شعری در وصف حضرت علی (ع) سروده‌اند و تقدیر از خیران مدرسه و مسجد را از جمله برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: شناسایی حافظان خطبه‌های غدیر و تجلیل از آن از دیگر برنامه‌ها است.

حجت الاسلام ابراهیمی برضرورت ترویج نهج البلاغه خوانی و تفسیر آن تاکید کرد و گفت: کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان نیز به میزبانی استان برگزار می‌شود.

دبیر ستاد غدیر مازندران یادآور شد: برای برپایی این کنگره مجوز آی سی دریافت شد و فرصت ارسال مقاله اول مردادماه است و ۲۷ مهرماه این رویداد بزرگ فرهنگی در استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5524892

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