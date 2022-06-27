حافظان خطبه غدیر در مازندران شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر دوشنبه در ستاد غدیر استان با بیان اینکهباید رویکرد سنتی در اجرای برنامههای غدیر داشته باشیم، افزود: غدیر متعلق به فرد نیست و همه وظیفه داریم مبلغ آن باشیم.
وی گفت: انتظار داریم به مسائل و برنامههای سنتی در دهه غدیر توجه ویژه شود و از پایان نامههای دانشگاهی با محوریت غدیر تقدیر و حمایت میشود.
وی تجلیل از شاعران که شعری در وصف حضرت علی (ع) سرودهاند و تقدیر از خیران مدرسه و مسجد را از جمله برنامهها ذکر کرد و گفت: شناسایی حافظان خطبههای غدیر و تجلیل از آن از دیگر برنامهها است.
حجت الاسلام ابراهیمی برضرورت ترویج نهج البلاغه خوانی و تفسیر آن تاکید کرد و گفت: کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان نیز به میزبانی استان برگزار میشود.
دبیر ستاد غدیر مازندران یادآور شد: برای برپایی این کنگره مجوز آی سی دریافت شد و فرصت ارسال مقاله اول مردادماه است و ۲۷ مهرماه این رویداد بزرگ فرهنگی در استان برگزار میشود.
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