۷۷ روستای استان ایلام با مشکل کمبود آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ناصری صبح دوشنبه در جلسه خبری به مناسبت گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب ضمن قدردانی از تعامل خوب اصحاب رسانه و نقدهای سازنده آنها در راستای پیشبرد اهداف شرکت اظهار کرد: در حالی که جهان به سمت استفاده از منابع آبی پایدار و آب‌های سطحی پیش می‌رود در ایران ۵۳ درصد و در استان ۲۷ درصد منابع تامین آبی بصورت سطحی است و باقی آن از منابع زیرزمینی استحصال می‌شود که به همین علت به شدت سفره‌های زیرزمینی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان خوب نیست، افزود: به دلیل افزایش دمای هوا و مصرف بی رویه آب و تشدید پدیده خشکسالی، دبی استحصالی منابع تامین آب مانند چاه‌ها، چشمه‌ها و سد ایلام بشدت کاهش یافته است.

مدیرعامل آبفای استان با اشاره به آبرسانی به روستاها و مناطق محروم از محل اعتبارات محرومیت زدایی در دولت سیزدهم تصریح کرد: با عنایات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه دولت به مناطق محروم، بسیاری از روستاهای استان آبرسانی و اقدامات موثر زیادی اجراء شد لیکن از سال گذشته با تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در قالب طرح قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای ۱۸ مجتمع در قالب ۱۲۸ روستا پروژه آبرسانی در دست اجراست.

ناصری در خصوص ارایه خدمات به جامعه روستایی استان گفت: جامعه روستایی استان ۳ برابر و جامعه شهری ۲ برابر استانداردهای موجود آب مصرف می‌کنند که در کنار الگوی اشتباه مصرف آب شرب در راستای آبیاری خانه باغ‌ها، شستشوی خیابان‌ها و کوچه‌ها، تامین آب دام و طیور توسط دامداران و هزینه بالای تولید آب در ایلام به عنوان گران‌ترین آب در کشور، ارایه خدمات به شهروندان را با مشکلات جدی مواجه نموده هرچند که تمام تلاش مجموعه همکاران کاهش دغدغه شهروندان در دسترسی به آب سالم و بهداشتی است.

به دنبال قطع آب و قوه قهریه نیستیم

وی تصریح کرد: ۷۷ روستای استان در شهرستان چوار و هلیلان با مشکل آب مواجه هستند که برای رفع این مشکل در قالب تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجرای پروژه‌های خوبی در این مناطق هستیم بطوری که تا پایان امسال مشکل آب روستاهای شهرستان هلیلان کاملاً مرتفع خواهد شد.

مدیر آبفا ی استان اظهار داشت: وظیفه ما تامین آب شرب است ولی در کنار آن، آب دام روستاها را نیز تامین می‌کنیم.

ناصری در ادامه سخنانش با اشاره به وجود انشعابات غیرمجاز در استان و شبکه فرسوده توزیع آب در بافت سنتی شهر ایلام، گفت: دغدغه‌ها و چالش‌های شرکت آب و فاضلاب ایلام با توجه به کاهش سفره‌های زیرزمینی، هدررفت آب از طریق انشعابات غیرمجاز و شبکه‌های فرسوده، تاسیسات مستهلک و کمبود تجهیزات همچنین محدودیت ردیف‌های اعتباری در بخش‌های آب و فاضلاب است اما علیرغم همه این کاستی‌ها تمامی کارکنان شرکت شبانه روز تلاش می‌کنند تا خدمات مناسبی به مردم عزیز استان ارائه دهند و بر وظیفه سقایی خود همچنان استوار بمانند.

مدیرعامل آبفای استان اظهار داشت: به دنبال قطع آب و قوه قهریه نیستیم، ولی اگر مجبور شویم نسبت به جیره بندی آب اقدام خواهیم کرد.



وی کیفیت آب را خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان دانست و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان ناظر و کنترل کننده کیفیت آب به صورت روزانه این مهم را پایش می‌نماید و اطمینان می‌دهم که ایلام یکی از استان‌های سرآمد در بحث کیفیت آب است چراکه شاخص کلرسنجی با ضریب ۹۵ درصد و شاخص میکروبی هم با ضریب ۹۹ درصد بالاتر از استانداردهای کشوری است.