به گزارش خبرنگار مهر، نسرین زارعی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۱ گفت: برگزاری جلسه کنکور، بزرگترین رخداد و هماورد علمی است که از حساسیت زیادی برخوردار است و نگاه ویژه دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

وی افزود: باید با برنامه ریزی و هماهنگی کامل، شرایطی بدون استرس و محیطی آرام برای داوطلبین در این رقابت آموزشی بوجود آورده شود. بی‌شک این آزمون سرنوشت دانش‌آموزان را بعد سال‌ها تلاش و کوشش رقم می‌زند و نباید تحت هیچ شرایطی خللی در نظم، آرامش و تمرکز دانش‌آموزان به وجود آید.

زارعی بیان کرد: از تمام دستگاه‌های خدمات رسان اعم از برق، آب، اورژانس، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و شهرداری درخواست دارم که در راستای رفع نواقص احتمالی تا پایان برگزاری آزمون آمادگی کامل داشته باشند. نیروی انتظامی شهرستان برای برقراری امنیت حوزه‌های امتحانی و قرنطینه سوالات کنکور و همچنین اورژانس در زمینه استقرار تیم پزشکی برای برگزاری آزمون در تعامل و همکاری باشند.

وی عنوان کرد: ۴۱۳۵ داوطلب جهرمی در کنکور ۱۴۰۱ حضور دارند که از این تعداد داوطلب که در پنج گروه آزمایشی شرکت دارند؛ ۱۹۵۴ نفر در رشته تجربی، ۳۰۶ نفر در رشته ریاضی و فنی، ۷۸۶ نفر در رشته علوم انسانی، ۴۳۶ نفر در رشته هنر و ۶۵۳ نفر در رشته زبان‌های خارجی، همزمان با سراسر کشور در روزهای ۱۱،۱۰،۹،۸ تیرماه به رقابت می‌پردازند.

زارعی ادامه داد: از این تعداد داوطلب، ۲ هزار و ۵۳۷ نفر از بانوان و یک هزار و ۵۹۸ نفر از آقایان در شهرستان جهرم در این آزمون بزرگ علمی شرکت می‌کنند.