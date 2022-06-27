۵۰۰ روستای مازندران برای تحول اقتصادی نشانه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی عصر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان با بیان اینکه تلاش مدیران بخش کشاورزی مازندران در تأمین امنیت غذایی ستودنی است چراکه سفره مردم به فعالیت ما بستگی دارد و در سخت‌ترین شرایط توانستیم مایحتاج ضروری مردم را تأمین کنیم، افزود: موتور محرکه سازمان، نیروی انسانی است و توجه به جانشین پروری مورد تاکید است و نگرش‌ها به سمت و سوی بکارگیری افراد جدید با انرژی و انگیزه جدید برود.

وی ادامه داد: نیروهای ارزشمند و اثرگذار را در هر کجای مجموعه سازمان تا سطح مراکز شناسایی و بکارگیری کنید تا با شتاب بیشتری حرکت کنیم، شرایط و وظایف خودمان را مطابقت دهیم و اعتمادسازی کنیم تا در سایه این اعتماد به بهره‌وری مطلوب برسیم.

وی یادآور شد: مدیران باید برنامه کاری داشته باشند و برنامه خود را ارائه داده و بر همان اساس ارزیابی خواهند شد و دانش‌بنیان کردن کشاورزی منجر به ایجاد تحول در کشاورزی استان خواهد شد و همه مدیران روی این اصل تمرکز کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار اینکه افزایش تولید و بهره‌وری و کاهش هزینه تولید با کشاورزی دانش‌بنیان محقق خواهد شد، گفت: ۵۰۰ روستا در طرح ایجاد تحول اقتصادی نشانه گذاری شده است و حساسیت زیادی روی این طرح داشته باشیم.

عنایتی گفت: شرایط امور زمین اصلاً خوب نیست و بستر تولید نیاز به حمایت و حفاظت دارد تا از گزند متخلفان و زمین‌خواران مصون بماند وباهرگونه تغییر کاربری بشدت برخورد می‌کنیم.