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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۵

دستگیری شکارچی غیر مجاز در گرمه / ۲ پرنده شکاری کمیاب کشف شد

دستگیری شکارچی غیر مجاز در گرمه / ۲ پرنده شکاری کمیاب کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از دستگیری شکارچی متخلف و کشف ۲ پرنده شکاری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران مواد مخدر و کلانتری مرکزی شهرستان گرمه در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی تیبا مشکی مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازدید از قسمت صندوق عقب خودرو ۲ بهله پرنده شکاری کمیاب را کشف و پس از آن شکارچی را همراه با خودرو به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی گرمه با اشاره به اینکه ۲ قطعه پرنده شکاری کمیاب به اداره محیط زیست شهرستان تحویل داده شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

قائمی نژاد گفت: از شهروندان می‌خواهیم به منظور پیشگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر به حیات وحش و نیز شکار غیر مجاز گونه‌های مختلف حیوانات، هر گونه مورد مشکوکی در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5525125

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