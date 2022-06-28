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۷ تیر ۱۴۰۱، ۸:۱۸

۲۰ هکتار از مزارع گندم کوزران در آتش سوخت

۲۰ هکتار از مزارع گندم کوزران در آتش سوخت

کرمانشاه- بخشدار کوزران با اشاره به مهار آتش سوزی در بخش کوزران، گفت: ۲۰ هکتار از مزارع گندم کوزران در آتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید عزیزی اظهار کرد: براثر آتش سوزی که از شامگاه دوشنبه آغاز شد حدود ۲۰ هکتار از مزارع کشاورزی در روستای سالار آباد بخش کوزران در آتش سوخت.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در این آتش سوزی بیش از ۲۰ هکتار از مزارع گندم بخش کوزران در آتش سوخته است.

بخشدار کوزران تصریح کرد: به دلیل وزش شدید باد مهار آتش سوزی سخت و کنترل آن توسط دستگاه‌های مربوطه بسیار دشوار شد که در نهایت ساعتی پیش با همکاری نیروهای ویژه بسیج و ارتش، شهرداری و دهیاران و استفاده از ماشین آلات و دمندها و حضور گسترده مردم و استفاده از تراکتور و گاو آهن از ادامه و سرایت آتش به مزارع دیگر روستاها جلوگیری و آتش مهار شد.

عزیزی خاطر نشان کرد: علت حادثه و میزان دقیق خسارات وارده به کشاورزان در دست بررسی است.

کد مطلب 5525315

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