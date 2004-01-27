صحن حرم علوي در نجف بسته شد

به گزارش خبرگزاري مهر،خبرنگارشبكه خبري الجزيره امروزازنجف خبر داد: صحن حرم علوي در شهر نجف شب گذشته بر اثربروز اختلافاتي ميان اعضاي ارتش مهدي وابسته مقتدي صدر وسازمان بدر وابسته به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بسته شد.

موضوع اختلاف، راه اندازي دادگاه شرعي توسط مقتدي صدر در حرم علوي اعلام شده است.

گفتني است مقتدي صدر روزجمعه خواستار راه اندازي دادگاه شرعي درمرقد امام علي (ع) شده بود كه با مخالفت احزاب عراقي مواجه شده بود چرا كه آن را اقدامي عليه فعاليت وزارت دادگستري عراق مي دانند.

با بالاگرفتن بحران، استاندار نجف دستور بستن صحن حرم علوي و تمامي دفاتر موجود در آن را صادر كرد.