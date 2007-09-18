شهرام درخشان درباره ویژگی های گونه مستند داستانی به خبرنگار مهر گفت: "هر مستند از یک خط روایی برخوردار است و به نوعی درام در هر مستندی وجود دارد. بنابراین نمی توانیم این دو مقوله را از همدیگر جدا کنیم. به همین خاطر ارایه تعریفی مشخص و دقیق از یک گونه سینمایی و بیان چارچوبی که بتواند شرایط این ژانرها را تفکیک کند، چندان قابل بازشناسی نیست."



وی خاطرنشان کرد: "به عقیده من در میان دو نظریه کلی که در خصوص مستند - داستانی ارایه می شود، آنهایی که به بازسازی یک مستند بر اساس اتفاقات و شخصیت های واقعی به شرایط این ژانر نزدیک تر شده اند. به این خاطر که درام در این گونه آثار از خط مشخصی برخوردار است و مخاطب به خوبی می تواند داستان را در چنین فیلم هایی تشخیص بدهد و آن را دنبال کند."



این فیلمساز در خصوص اهمیت این ژانر و رویکرد کارگردان ها به آن اظهار داشت: "یکی از دلایلی که این نوع آثار کمتر ساخته می شوند، هزینه تولید نسبت به ساخت یک اثر مستند است. استفاده از بازیگر و توجه به ایجاد شرایطی که اتفاق در آن شکل می گیرد، برای گروه سازنده هزینه های به نسبت زیادی دربردارد. دلیل دیگر در استفاده کمتر از این ژانر مربوط به سوژه هاست. گاه موضوع مورد نظر به اندازه ای مستند است که درون یک درام جا نمی گیرد."



وی ادامه داد: "در زمینه ساخت یک مستند - داستانی توجه به مضمون از اهمیت زیادی برخوردار است. در برخی مواقع سوژه امکان ایجاد و به کارگیری داستان را فراهم می رود و به عبارتی ضرورتی را برای فیلمساز به وجود می آورد که بخواهد از قصه در سراسر اثر استفاده کند و در برخی مواقع شرایط موضوع مورد نظر فیلمساز وابسته به ارایه فیلم در فضایی کاملا" مستند می شود."



درخشان درباره اهمیت استفاده از این گونه سینمایی برای ساخت آثار مستند خلاق در کشور توضیح داد: "هر شیوه ای که بتواند در عرصه مستند بازتعریف به وجود بیاورد و به جذب مخاطب منجر شود، اهمیت توجه دارد. گونه مستند - داستانی به خاطر اینکه از درام استفاده می کند، جذابیت زیادی برای بینندگان به وجود می آورد و این موضوع توجه آنها را به اثر بیشتر می کند. البته در این بین ضرورت استفاده از این شیوه نیز بسیار اهمیت دارد."



شهرام درخشان مستندهای "یکی داستان پر آب چشم"، "گنبد سوم" و "خانم ام روی تپه هاست" را ساخته که "گنبد سوم" یکی از برگزیدگان سومین دوره جشنواره یادگار شده است. وی همچنین به عنوان یکی از کارگردان های مجموعه های مستند "قصه های ارگ" و "گنج های پنهان" فعالیت داشته است.