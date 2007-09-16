بزرگترین ماشین امداد و نجات کشور به سازمان آتش نشانی آمل تحویل می شود

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل در گفتگو با مهر افزود: این ماشین امداد و نجات با کلیه تجهیزات و امکانات توسط سازمان به ارزش 352 میلیون تومان خریداری و به زودی وارد ناوگان ماشین آلات این سازمان خواهد شد.

آتشپاد دوم حسین علیزاده خاطر نشان کرد: این ماشین دارای کلیه امکانات جهت امداد و نجات در هنگام بروز حوادث از قبیل سیل، امداد جاده ای، زلزله به عنوان ایستگاه سیار این آتش نشانی وارد عمل خواهد شد.

به گفته وی، مبلغ 198 میلیون تومان از سهم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 154 میلیون تومان از درآمد سازمان برای خرید ماشین هزینه شده است.

