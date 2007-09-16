به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرادیو سوا، طاهر النونو سخنگوی دولت برکنارشده وحدت ملی فلسطین اعلام کرد: اسماعیل هنیه روزگذشته در تماس های تلفنی با پادشاه بحرین و امیر کویت ازآنان خواست تا برای پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین مداخله کنند.

به گفته این سخنگو،هنیه دراین گفتگوها تاکید کرد: دولت وحدت ملی فلسطین برای انجام مذاکرات و گام برداشتن به سوی وحدت ملی با هدف پایان دادن به ریشه های اختلافات فلسطینی و اتحاد دوباره فلسطینیان جدی است.

اسماعیل هنیه پیش ازاین آمادگی خود را برای انجام مذاکرات با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای ساماندهی اوضاع داخلی مناطق فلسطینی اعلام کرده بود.

ازسوی دیگرهنیه ازکشورهای عربی و اسلامی و کشورهای دوستدار امنیت و ثبات فلسطین خواست تا دربرابر تجاوزگری های اسرائیل و پایان دادن به محاصره ظالمانه ملت فلسطین درکرانه باختری و نوارغزه، موضعگیری های قاطعانه ای اتخاذ کنند.