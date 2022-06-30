اقتدار کشور در همراهی و همدلی اقوام و مذاهب مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام کریمی چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری استان کردستان در سنندج اظهار کرد: نظام هیچ تبعیضی میان اقوام و مذاهب کشور قائل نیست.

وی افزود: هر چقدر این اقوام وحدت و همبستگی داشته باشند، ایران قوی‌تر خواهد شد و قدرت و اقتدار کشور در همراهی و همدلی اقوام و مذاهب است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی خاطرنشان کرد: اقوام هم چالش و هم فرصت هستند و در صورت برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت آنان می‌توان همه این ظرفیت را به فرصت تبدیل کرد.

ماموستا کریمی افزود: دشمنان هدفی جز ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب و بزرگ‌نمایی مشکلات ندارند لذا روشنگری و آگاهی بخشی نسبت به توطئه‌های دشمنان از جمله وظایفی است که باید همه ما نسبت به آن همت گماریم.

وی ناامیدی در شرایط کنونی را یکی از بزرگترین منکرها و ایجاد امید در جامعه را معروف خواند و گفت: امیدآفرینی و بازگو کردن مشترکات و تقویت وحدت از شاخص‌های جهاد تبیین است.

کریمی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به همه مردم کردستان، از انعکاس و پیگیری مشکلات و ضرورت حمایت بیشتر از دولتمردان در استان خبر داد و گفت: رفع تنگناهای کردستان نیازمند اعتبارات جهشی است که می‌طلبد مدیران و نمایندگان مجلس این مهم را به‌جد پیگیری کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در پایان سخنان خود بر استفاده از نیروهای متخصص و توانمند اهل‌سنت و بانوان در مسئولیت‌های استانی تأکید کرد و گفت: مدیران از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی به‌عنوان مشاوران علمی استفاده کنند.