به گزارش خبرنگارمهر، درادامه رقابتهای جودوی قهرمانی جهان آرش میراسماعیلی در وزن 66 کیلوگرم تیم ایران را صاحب مدال برنز کرد.

وی روز گذشته پس استراحت در دور اول "مورلیو" از کاستاریکا ، "دیاس پدرو" از پرتقال ، "حسن ییلماز" از ترکیه و "ساچی ممدوویچ" از کانادا را یکی پس از دیگربا ضربه فنی شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

میراسماعیلی دراین مرحله مقابل "یوردانیس آرنسیبیا" از کوبا دارنده دو مدال برنز جهان قرار گرفت . این کوبایی چغر که پیش از این یکبار به میراسماعیلی باخته و یک بار اورا برده بود در دقیقه دوم مبارزه روی اجرای ناقص فن از داور یک امتیاز "یوکو" دریافت کرد و تا انتها نیزمقابل حملات میراسماعیلی مقاومت کرد تا نماینده ایران درعین شایستگی از رسیدن به فینال محروم شود.

میراسماعیلی در دیدار رده بندی "دنیس کازلوس" از ایتالیا را با گرفتن یک امتیاز " وازاری " ویک امتیاز "یوکو" شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

با این مدال وی را باید در بین نوادر بزرگ جودوی جهان قرار داد چرا که او در چهار دورپیاپی توانسته به مدال دست پیدا کند که حتی دربین ژاپنی ها هم جودوکاری یافت نمی شود که در چهار دوره مداوم موفق به کسب مدال شده باشد.

میراسماعیلی درسالهای 2001 و 2003 به مدال طلا دست یافت و در سالهای 2005 و 2007 عنوان سوم و مدال برنز را کسب کرده است.