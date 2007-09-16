به گزارش خبرنگار مهر، درجریان این رقابتها که در برزیل جریان دارد قضاوت داوران به طور یکسان و هماهنگ انجام نشد. عدم توجه به برخی قوانین و همچینین دادن اخطارهای بی مورد و امتیازات غیر واقعی از سوی برخی ازداوران موجبات نارضایتی مربیان و بازیکنان را فراهم ساخته است.

بارکوس رئیس کمسیون داوری فدراسیون جهانی خود نظارت مستقیم بر انجام قضاوت ها دارد ولی باید برخی از همین مشکلات را به دخالت های او نسبت داد.

وی در موارد متعدد با حضور درکنار تاتامی داوران را در دادن رای لازم کمک می کرد. روز جمعه در یک مبارزه بین مغولستان و نماینده رژیم اشغالگر قدس حریف مغولی اجرای فن کرد ولی به اشتباه رای به برتری نفر مقابل داده شد و زمانی هم که داوران قصد تصحیح اشتباه خود را داشتند بارکوس مانع از آن شد. البته با توجه تغییرات جدید در راس مدیریت فدراسیون جهانی انتظار می رود این مشکلات نیز کاهش یابد.

