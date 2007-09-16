به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی در مراسم گرامیداشت روز ملی سینما در تالار حافظ شیراز علت این وضعیت نامناسب در سینمای کشور را عدم علاقه مردم به دیدن فیلم و سینما عنوان و خاطرنشان کرد: مردم ایران سینما رفتن را جز فرهنگ خود نمی دانند در حالی که غربی ها از این مرحله رد شده و اکنون از سینما به عنوان یک صنعت یاد می کنند .

وی اظهار داشت: ما عقیده داریم علاوه برصنعت شدن سینما می توان از آن برای بسیاری از تاثیرات اجتماعی نیز استفاده کرد که باید در این بخش ظرفیت ها را شناخت و مورد استفاده قرار داد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس تصریح کرد: امروزه سینمای ایران به رغم طی کردن بسیاری از قله های افتخار با مسائلی رو به روست که باید آن را از نظر آسیب شناسی بررسی و حل کرد .

رئیس حوزه هنری فارس نیز در این مراسم افزود: پس از انقلاب در حوزه سینما شاهد تحولات چشمگیری بودیم که در آن زمان ها به صورت چشمگیری آرمان های بلند انقلاب مطرح شد و در پی آن مورد توجه برخی از منتقدین نیز قرار گرفت .

صمد ساعی منش ادامه داد: طی این مدت سینمای ایران با انتقاد های کسانی که به موضوع واقف نبودند، آسیب هایی دیده که باید به این آسیب ها نیز توجه شود .

وی بیان داشت: اقدامات بزرگی در عرصه سینما ایران طی مدت اخیر رخ داد قابل نقدهای ساده لوحانه نبود و باید با دقت نظر ژرف تری به این آثار توجه می شد .