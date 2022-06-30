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۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲:۱۰

فرمانده یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی کردستان خبر داد؛

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در دیواندره

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در دیواندره

دیواندره - فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کردستان از دستگیری باند حفاران غیرمجاز در شهرستان دیواندره خبر داد.

سرهنگ رسول مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش واصله از انجمن دوست‌داران میراث‌فرهنگی مبنی بر حفاری غیرمجاز در روستای «سراب قروه‌خان» از توابع شهرستان دیواندره، موضوع توسط یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی استان و با هماهنگی پاسگاه انتظامی «گاوه‌شله» به‌صورت ویژه پی‌گیری شد.

وی افزود: پس از حضور در محل، پنج حفار غیرمجاز با هویت بومی در این روستا دستگیر شدند.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: از مردم به ویژه دوست داران میراث فرهنگی انتظار داریم با احساس مسئولیت همگانی در راستای مقابله با حفاران غیرمجاز ما را یاری کنند.

کد مطلب 5527668

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