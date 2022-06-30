دستگیری باند حفاران غیرمجاز در دیواندره

سرهنگ رسول مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش واصله از انجمن دوستداران میراثفرهنگی مبنی بر حفاری غیرمجاز در روستای «سراب قروهخان» از توابع شهرستان دیواندره، موضوع توسط یگانحفاظت میراثفرهنگی استان و با هماهنگی پاسگاه انتظامی «گاوهشله» بهصورت ویژه پیگیری شد.
وی افزود: پس از حضور در محل، پنج حفار غیرمجاز با هویت بومی در این روستا دستگیر شدند.
فرمانده یگانحفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان اظهار کرد: از مردم به ویژه دوست داران میراث فرهنگی انتظار داریم با احساس مسئولیت همگانی در راستای مقابله با حفاران غیرمجاز ما را یاری کنند.
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