به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد شریف زاده امروز در نشست خبری مدیران معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت افزود: رشته های مدیریت و اقتصاد دارو، داروسازی سنتی و کنترل دارو در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی می شود.

وی یاد آور شد: 3 برنامه آموزشی دیگر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در داروسازی در مرحله تدوین قرار دارد.

شریف زاده اضافه کرد: دوره های تکمیلی تخصصی (قلوشیپ) به صورت مشترک با قطب های علمی کشور در حال راه اندازی است.

وی از راه اندازی نخستین کتابخانه سایت موضوعی دانشکده های داروسازی در کشور خبر داد و گفت: این کتابخانه از اتلاف وقت و انجام کارهای انجام شده در گذشته جلوگیری می کند.