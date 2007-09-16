به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی درنطق پیش از دستور خود ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت : امیدواریم در این ماه بتوانیم با بهره گیری از فرصت معنوی این ماه عزیز به پالایش دل و جان بپردازیم و با تقوی در انجام وظیفه نسبت به خداوند و خلق او تلاش کنیم .

وی با اشاره به مناسبت هایی که در ایام تعطیلات مجلس، آنها را پشت سر گذاشتیم، یاد و خاطره آیت الله طالقانی ، آیت الله مدنی و قدوسی را گرامی داشت و به روح پاک این شهیدان و روح شهدای 17 شهریور درود فرستاد.

حداد عادل همچنین روز تعاون را گرامی داشت و سپس فرارسیدن سال جدید عبری را به همه یهودیان جهان تبریک گفت .

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که یهودیان نیز در راه گسترش صلح وعدالت با الهام گیری از تعالیم حضرت موسی (ع ) گام بردارند .

وی در ادامه، یاد مرحوم حجت الاسلام مروی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات را گرامی داشت و تصریح کرد : وی قبل و بعد از انقلاب با دانش و ایمان خود و روحیه انقلابی بالا منشا خدمات بسیاری برای ایران بود .

حداد عادل با بیان اینکه حجت الاسلام مروی به معارف اسلامی آشنا بود، گفت : درگذشت او مایه تاسف است و از درگاه خداوند برایش آرزوی علو درجات را داریم و همچنین به آیت الله خزعلی نیز این فاجعه را تسلیت می گوییم .