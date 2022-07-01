بیش از ۵۹ درصد از شرکت کنندگان کنکور در زنجان خانم ها هستند

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۱۸۹ نفر در استان زنجان امسال در آزمون سراسری شرکت کردند، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۵ نفر آن در زنجان و مابقی در شهرستان‌های دیگر است.

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۶۱۷ هزار نفر از شرکت کنندگان دختران هستند، اظهار داشت: همچنین ۴ هزار و ۲۸۸ هزار نفر شرکت کنندگان پسر هستند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با بیان اینکه ۱۴ حوزه امتحانی برای کنکور امسال پیش بینی شده است، گفت: تاکنون مشکلی در برگزاری کنکور به وجود نیامده است.

اسماعیلی تاکید کرد: بیش ۵۹ درصداز شرکت کنندگان خانم‌ها و ۴۱ درصد آقایان می‌باشند.