موفقیت محققان ایرانی در تولید گرید جدید رندوم کوپلیمر پروپیلن

به گزارش خبرگزاری مهر، مصرف سالیانه این گرید استراتژیک در کشور که اصطلاحا در بازار به گرید لوله سبز ( Greed Pipe) شهرت یافته است حدود 70 هزار تن ارزیابی می شود و تولید این محصول در داخل کشور از خروج سالیانه حدود 100 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می کند.

نتایج حاصل از آزمایش این محصول در صنایع تولید لوله حاکی از کارآمدی آن و قبولی در آزمون های استاندارد و کنترل کیفی لوله های رندوم کوپلیمر پروپیلن و دارا بودن قابلیت رقابت با نمونه های تولیدی شرکت های معتبر خارجی است.

خودکفایی در تولید این محصول جدید علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور و کمک به رونق صنعت ساختمان و مسکن در سطح ملی، دستیابی به ارزش افزوده قابل تاملی را به دنبال دارد.

شرکت پتروشیمی اراک با تلاش محققان خود به دانش فنی تولید صنعتی این گرید دست یافته است و با این دانش فنی امکان تولید این گرید پلی پروپیلن در واحدهای دارای یک راکتور میسر شده است.