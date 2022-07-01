اقدامات خوبی برای تثبیت پسماندهای شهرک روی صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه با بیان اینکه دغدغه خودم بود تا مجموعه شهرک روی زنجان را از نزدیک ببینم، گفت: گزارشاتی واصل می شد که مردم زنجان دچار یک پریشان خاطری و نگران آلودگی منابع آب و خاک منطقه به واسطه فعالیت شهرک روی هستند.

وی افزود: حدود ۱۰ میلیون تن پسماند روی در گوشه ای از شهرک تخصصی روی زنجان دپو شده است و سبب شده نگرانی هایی برای مردم بابت ریزگرد و وجود عناصر سنگین به وجود آورد.

سلاجقه با بیان اینکه در گذشته رئیس جمهور هم از این محل بازدید و دستوراتی را صادر نموده بودند، خاطر نشان کرد: در زمان بازدید رئیس جمهور محترم دیوار حفاظتی در محل دپو پسماندها وجود نداشت ولی در حال حاضر این کار صورت گرفته و همچنین پوشش حفاظتی جهت تثبیت خاک ایجاد شده است و می توان گفت این اقدامات حدود ۹۰ درصد ایجاد ریزگرد را خنثی کرده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه با این شرایط محل دپو پسماندهای روی نمی تواند به عنوان کانون ریزگرد تلقی شود، گفت: اما باتوجه به عمر و دوام پوشش حفاظتی که برای تثبیت خاک صورت گرفته است، می بایست برای تثبت دائمی و جلوگیری از شکستگی و ایجاد ریزگرد، اقدامات لازم به صورت پیوسته و مداوم صورت گیرد.

سلاجقه با اشاره به اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که مردم منطقه را نگران کرده است بحث آلودگی منابع آب و خاک به واسطه شیرابه های ناشی از بارش هایی است که اتفاق می افتد، افزود: مسئولان شهرک با ایجاد دو مخزنی که ورودی را به یک نقطه متمرکز کرده است، آب های سطحی ناشی از باران را جمع آوری و مدیریت می کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید برحفظ سلامت مردم ، خاطر نشان کرد: برای رفع نگرانی و حفظ سلامتی مردم، علی رغم اقداماتی که صورت گرفته است، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواسته شده است تا در در محل های مناسب چاهک هایی در عمق مناسب حفر و آنالیز کیفیت منابع آب و خاک صورت گیرد تا بتوانیم بر اساس نتایج آن تصمیم مناسبی اتخاذ و اطمینان خاطری برای مردم شریف زنجان ایجاد کنیم.