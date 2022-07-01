اقدام به موقع و موثر پلیس مانع از خودکشی فردی در قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب الله منصوری متین صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: صبح امروز با اعلام گزارش اقدام به خودکشی شهروندی در یکی از خیابان‌های قم مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قم با بیان اینکه نیروهای امدادی آتش نشانی و اورژانس نیز در محل حادثه حضور یافتند افزود: مردی ۳۸ ساله که از اتباع ساکن قم بود با بالا رفتن از دکل مخابراتی قصد داشت خود را به پایین بیندازد.

وی ادامه داد: مأموران نیروی انتظامی با اتحاذ تدابیر لازم و ارائه مشاوره پس از یک ساعت توانستند این فرد را از اقدام به خودکشی منصرف کنند که با بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد این فرد دارای مشکلاتی روحی و روانی بود که قصد داشت به زندگی خود پایان دهد.