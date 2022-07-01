صاحبخانه ها در تعیین اجاره بها انصاف را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری ارومی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه آستارا به مناسبت فرارسیدن ماه ذیحجه و سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمة الزهراء (س) در اولین روز این ماه به بیان آداب ازدواج اسلامی و الگوی صحیح ازدواج پرداخت.

باقری با بیان اینکه امروزه بسیاری از جوانان بخاطر هزینه‌های سنگین تشکیل زندگی از نعمت آرامش روحی در کنار خانواده و همسر دلخواه خود محروم هستند، افزود: باید جامعه به درجه‌ای از درک برسد که تحمیل مراسم پرهزینه و تشریفات بی فایده نتیجه‌ای جز سلب آرامش و آسایش از زوج‌های جوان ندارد.

امام جمعه آستارا با اشاره به تصویب قانون تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن توسط قوای سه گانه و پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتای جمعی از مؤمنین در مورد وجه شرعی قانون فوق، گفت: تصویب قانون و تعیین حکم توسط قوای سه گانه بنا بر مصلحت جامعه و کشور باید مورد تمکین عموم قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت انصاف و مواسات با مستأجران، اضافه کرد: صاحب خانه‌ها با مستأجران مدارا کنند. بسیاری از خانواده‌ها بخاطر هزینه‌های سنگین اجاره مسکن به حاشیه نشینی روی آورده اند و این مسئله اثرات سو اجتماعی در پی دارد.

امام جمعه آستارا با گرامیداشت دهم تیرماه، روز اصناف به بیان اهمیت نقش اصناف مختلف در بازار اشاره و تصریح کرد: اصناف و بازاریان از دیرباز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد هر منطقه و جامعه بوده که نقش مهمی در رونق اقتصادی دارند.

وی ادامه داد: امروز با فعال سازی اصناف مختلف و آسیب شناسی اقتصاد خرد می‌توان راهکارهای مهمی برای توسعه اقتصاد و حل مشکلات پیش روی تولید داشت.

حجت الاسلام باقری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطر قربانیان هواپیمای مسافربری ایرباس ایران، گفت: این اقدام نمونه بارز نقض حقوق بشر توسط آمریکا است.

وی افزود: حقوق بشر آمریکایی یعنی هر جا که منافع آمریکا در میان باشد می‌توان جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و در جای دیگر هم می‌تواند انسان‌ها را از حقوق اولیه خود محروم سازد.

حجت الاسلام باقری ارومی به موضوع از سرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای به میزبانی و میانجی گری قطر پرداخت و گفت: قطر دوست دارد بعد از عمان و کویت نقش میانجی گری در منطقه را ایفا کند و می‌خواهد در مقابل چهره خشن و جنگ طلب عربستان در منطقه از خود چهره مثبتی ارائه دهد. یقیناً طرف‌های مذاکره هم باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشند و وقت را برای بازگشت آمریکا به مذاکرات تلف نکنند.

امام جمعه آستارا به موضوع فرسایشی تعیین تکلیف شهرداری آستارا اشاره و عنوان کرد: بالاخره بعد از حدود ۱۰ ماه بلاتکلیفی تکلیف شهرداری آستارا مشخص شد. مطالبه و خواست مردم این است که به دور از اختلافات و حواشی مشکلات انباشته شده شهر به سرعت برطرف شود.